Presentazione Lenovo Legion 2 Pro. Il successore del Legion Duel è pronto ad essere annunciato al mondo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lenovo Legion 2 pronto: phone gaming dalle caratteristiche assurde

Stando a quanto appreso, il nuovo dispositivo di punta di casa Lenovo dovrebbe montare a bordo ben 16GB di RAM e sarà caratterizzato da un sistema di raffreddamento dual turbo con attive 8 ventole.

Inoltre, a bordo troveremo anche il potentissimo processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm.

Infine, da qualche ora è arrivata in via ufficiale la conferma sulla data di commercializzazione del Duel 2 in Cina: l’appuntamento è per l’8 aprile 2021.

Non rimane che aspettare ancora un paio di giorni per scoprire in tutto e per tutto il nuovo top di gamma di Lenovo.

