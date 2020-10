Lenovo Legion Phone Duel annunciato a luglio di quest’anno debutta ufficialmente anche sul territorio italiano. Il nuovo device gaming dell’azienda cinese da qualche ora è disponibile anche bel nostro paese.

A seguire le ottime caratteristiche del device:

CPU: Qualcomm Snapdragon 865+

Display: AMOLED da 6,59 pollici, formato 19,5:9, 2340×1080 e 144 Hz di refresh rate

Connettività 5G

Memoria:

RAM: 12 o 16 GB LPPDR5

Storage: 256 o 512 GB USF 3.1

Batteria: doppia, ciascuna da 2500 mAh, per un totale di 5000 mAh; ricarica turbo da 90W

Fotocamera

Frontale da 20 MP

Posteriore da 64 MP + ultrawide da16 MP

Altre caratteristiche:

Speaker stereo con AWINIC 88264

Quattro microfoni

Sensori ultrasonici per il gaming

Wi-Fi — 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO

Bluetooth 5.0

NFC

GNSS:

GPS

GLONASS

BeiDou

Galileo

QZSS

2 porte USB-C (una 3.1 e una 2.0)

Lenovo per ora ha deciso di lanciare solo la variante da 16 e 512GB, mentre per quella da 12 e 256 si dovrà aspettare il corso dell’anno. Da ieri 1 ottobre fino al 15 ottobre sarà possibile acquistare il device e avere in bundle le cuffie Yoga Active Noise Cancelling, il tutto al costo di 999 euro e in due colori, ovvero: blu e rosso.

Infine, la configurazione da 12/256GB avrà un costo di 899 euro.

