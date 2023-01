Perché PayPal non mi fa aggiungere carta? Se da poco siete entrati nel mondo Paypal e vi state ponendo la domanda oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi daremo noi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Per non perdervi alcun passaggio il consiglio che vi diamo è quello di prendervi 10 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti?

Paypal: perché non posso aggiungere una carta?

Senza troppi rigiri di parole il più delle volte l’errore si mostra se si sta tentando di collegare una carta prepagata abbinata a un altro conto Paypal. O che eventualmente già era stata utilizzata in precedenza, niente di allarmante quindi.

L’errore appare spesso e volentieri anche se si cerca di abbinare al conto una carta Paypal già collegata a un conto Paypal.

Conclusioni

La guida termina qui. Qualora doveste avere qualche dubbio non esitate a scriverci qui sotto oppure contattare direttamente l’assistenza Paypal abbastanza veloce nel dare risposta.

