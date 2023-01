Come riavere indietro i soldi con PayPal? E’ questo che ad oggi si chiedono tantissime persone. Se anche voi volete saperne in più in merito vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi. Pronti quindi? Si parte.

Paypal: come riavere indietro il denaro

Per poter nella maggior parte dei casi riavere indietro i soldi con Paypal bastano pochi e veloci passaggi adatti a chiunque. Il primo step che dovete mettere in atto consiste nel fare accesso all’area personale sul sito di Paypal inserendo correttamente le proprie credenziali cosi da non avere alcun problema. A questo punto dovete aprire la sezione chiamata cronologia e successivamente trovare e tappare la transazione per la quale volete immediatamente riavere il rimborso. Arrivati a qui serve non altro che cercare il venditore usando i dati riportati nella transazione stessa.

Cosa succede se il venditore non risponde a PayPal?

Cosa accade qualora non si abbiano i soldi indietro? Se il venditore non risponde a Paypal cosa succede? Qualora per un motivo o l’altro non si riesca a risolvere una contestazione, ogni parte può senza alcun problema convertirla in un reclamo entro 20 giorni. Ora, Paypal viene ufficialmente coinvolto direttamente e prende una decisione in base ai dati che vengono forniti.

Conclusioni

Se non vi è chiaro qualche step non esitate a comunicarcelo qui sotto cosi da potervi aiutare.

Consigliamo anche: Dove si può fare la PayPal e quanto costa?