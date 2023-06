Perché non riesco ad accedere al PlayStation Network? Cerchiamo di dare risposta a questa domanda probabilmente una delle più in circolazione fra i possessori della nuova console di Sony. Pronti ad iniziare?

PlayStation Network: perché non riesco a fare l’accesso?

Le motivazioni per il quale si presenta questo problema possono essere diverse. Il più delle volte dipende da problemi interni o di manutenzione ma andiamo con ordine. Il consiglio che vi diamo qualora il Playstation network non funzioni è quello di spegnere e riaccendere la console e il modem che utilizzate. Qualora utilizziate la rete WI-FI per connettere la play al web, provate ad usare una connessione LAN molto più veloce e sicura. Per maggiori info sulla risoluzione dei vari problemi di connessione che si presentano, visitate la pagina ufficiale chiamata Riparazioni PlayStation.

Come si fa l’abbonamento a PlayStation Network?

Il Playstation Network si è ripreso e volete fare l’abbonamento? Come si fa? Scopriamolo insieme. Il primo step consiste nel selezionare la voce Playstation Plus dalla schermata delle funzioni, optate a questo punto per il piano che meglio si avvicina a voi e completa la sottoscrizione dell’abbonamento. Dopo aver acquistato l’abbonamento, Playstation Plus sarà mostrato sulla schermata del vostro profilo. Facile vero?

Per qualunque problema o domanda scriveteci.

Consigliamo anche: Come pulire la PS5 senza smontarla?