Una delle tante domande che si pongono i possessori dell’iPhone di casa Apple è la seguente: perché non funziona AirDrop tra iPhone? Cerchiamo una volta per tutte di capirlo insieme in questo breve ma interessate articolo. Il consiglio che vi diamo è quello di prendervi un po’ di tempo libero cosi da non perdervi in alcun modo ciò che ora riporteremo qui sotto.

iPhone: perché la funzione AirDrop non funziona?

Se la funzione AirDrop del vostro iPhone per un motivo o l’altro ha smesso di funzionare non allarmatevi non è niente di grave nel 99% dei casi. Andiamo in ordine e cerchiamo di capire come risolvere il tutto. Pronti?

Qualora la funzione AirDrop avesse smesso cosi all’improvviso di funzionare, è altamente possibile che il Bluetooth o Wi-FI non siano abilitati sui dispositivi per questo tutto è bloccato. In caso di eventuali problemi, la soluzione maggiormente efficace è quello di disabilitare tutte e due le opzioni e successivamente riattivarle. Facile vero?

