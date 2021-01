Per chi da tempo sta valutando la possibilità di acquistare il top di gamma Oppo Find X2 Pro questo è il momento migliore per completare l’acquisto. Il terminale, infatti, attualmente è in super promozione a 699 euro da MediaWorld. Andiamo a scoprirne di più.

MediaWorld e la super offerta dedicata al Find X2 Pro di Oppo

Ci troviamo davanti ad un’offerta particolarmente intrigante dato che il dispositivo dell’azienda cinese di listino supera i 1000 euro e di raro lo si trova sotto 900 euro. Se poi viene analizzata la scheda tecnica e la memoria RAM e interna, il costo che sta proponendo Mediaworld è veramente irrisorio.

Find X2 Pro possiede infatti uno storage di 512GB e una memoria RAM di 12GB. Parlando di CPU, invece, troviamo il nuovo e potentissimo Snapdragon 865 di Qualcomm.

Che dire, se siete alla ricerca di uno smartphone che soddisfi pienamente ogni vostra azione Oppo Find X2 Pro a 699 euro è un’opportunità da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo. Che state aspettando ad acquistarlo? L’offerta è valida fin a esaurimento scorte. Non perdete ulteriore tempo. Buon acquisto.

Leggi anche: Oppo Find X3 Pro è pronto: svelate le potenti caratteristiche tecniche