Oppo Find X3 Pro è pronto. Evan Blass, nelle ultime ore, ha anche svelato quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche complete del terminale.

Ecco la scheda tecnica che dovrebbe essere presente sul prossimo top di gamma dell’azienda cinese:

CPU: Snapdragon 888

Schermo: 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit

Fotocamera posteriore quadrupla:

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare

Sensore da 13MP, zoom ottico 2X

Sensore da 3MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo

Modulo NFC: design antenna dual-body (permette di effettuare i pagamenti tap-to-pay indipendentemente da come lo smartphone è orientato, anche orientando verso il lettore lo schermo dello smartphone)

Dimensioni: spessore di 8mm, peso di 190 grammi

Costruzione: schermo e back cover con bordi curvi, finitura ceramica o in vetro

Batteria: 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air

Sistema operativo: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11

Colorazioni di lancio: nera e blu

Caratteristiche veramente al top che fanno di questo Oppo X3 Pro un vero e proprio top di gamma pronto ad offrire ottime prestazioni ed accontentare anche gli utenti più esigenti.

Per ora, infine, non abbiamo ancora informazione sulla data di annuncio del device ma, stando a recenti rumors, si parla del primo trimestre del nuovo anno, con il rilascio in commercio che dovrebbe prendere il via nel trimestre successivo salvo imprevisti.

