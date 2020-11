OnePlus Nord N10 5G è ufficiale. Ci troviamo davanti ad un nuovo smartphone dell’azienda cinese caratterizzato da un buon design e un’ottima scheda tecnica.

A seguire andiamo subito a dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche del telefono:

Schermo: 6,49″, FHD+, refresh rate a 90Hz

Sistema: OxygenOS 10.5

CPU: Qualcomm Snapdragon 690 5G

Memoria:

6 GB di RAM LPDDR4x

128GB di storage UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 512 GB)

Fotocamera posteriore quadrupla:

64MP

8MP (ultragrandangolare)

2MP macro

2MP monocromatico

Video 4K a 30fps, 1080p a 30/60 fps

Super Slow Motion: video 1080p a 120 fpsvideo 720p a 240 fps

Time-Lapse 1080P 30fps, 4k 30fps

Fotocamera anteriore:

16 MP

Batteria: 4.300 mAh con Warp Charge 30T

Altro: 5G, USB-C, Bluetooth 5.1, NFC, jack audio da 3,5 mm

Il costo è di 349 euro. Il dispositivo è anche da qualche ora disponibile in via ufficiale in pre-ordine su Amazon. Le consegne, salvo imprevisti, prenderanno il via a partire dal 16 novembre 2020.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di OnePlus?

