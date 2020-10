Ricordate il OnePlus Nord? Bene, il colosso cinese aveva da tempo preannunciato che non sarebbe stato l’unico terminale della serie ma che ci sarebbe stata una linea intera con l’obiettivo di coprire la fascia medio-bassa del mercato mobile. Proprio per questo da qualche ora è diventato ufficiale il nuovo OnePlus Nord N100 che riprende il design proprio dell’ultimo top digamma, ma ovviamente in termini di scheda tecnica non sono uguali.

Qui sotto le caratteristiche tecniche complete del nuovo OnePlus Nord N100:

Schermo: 6,52″, HD+, LCD

CPU: Qualcomm Snapdagon 460

Memoria:

4GB di RAM LPDDR4x

64GB di storage UFS2.1 (espandibile con microSD fino a 256 GB)

Fotocamera:

Posteriore tripla: 13 MP + 2 Mp (macro)+ 2 MP (profondità)

Anteriore: 8 MP

Video 1080p a 30fps, 720p a 30fps

Time-Lapse: 1080P 30fps

Fotocamera anteriore: 8 MP

Video 1080p a 30fps, 720p a 30fps, Time-Lapse

Batteria: 5.000 mAh con ricarica veloce da 18W

Altro: 4G, Dual-SIM, USB-C, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm

Per quanto riguarda il costo siamo sui 199 euro. Cosa ne pensate?

Lo smartphone, infine, sarà disponibile all’acquisto da novembre sia in America che Europa.

