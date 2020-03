L'emergenza Coronavirus è davvero critica. In Italia ogni giorno sono davvero tante le vittime e i morti. Detto questo, per aiutare Vodafone ha deciso di proporre per il momento ai soli studenti una sua super promozione dedicata alla fascia di età compresa fra i 14 massimo 26 anni.

Coloro che rientrano nell'età appena citata, ovviamente clienti dell'operatore rosso, potranno usufruire di GB senza limiti per poter tranquillamente studiare direttamente da casa e seguire eventualmente le lezioni via Internet del proprio professore.

L'offerta in questione è completamente gratuita e per attivarla serve fare una semplice telefonata al seguente numero di telefono: 42100. L’offerta vale un mese, e dopo l'attivazione, alla sua scadenza, andrà a disattivarsi in automatico.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Vodafone?

Leggi anche: Vodafone Infinito Gold Edition disponibile anche per tutto marzo: la super promozione 5G da attivare a tutti i costi