L'ottima offerta 5G Infinito Gold Edition di Vodafone è disponibile all'attivazione anche per tutto il mese di marzo e al prezzo di 39,99 euro ma attualmente in offerta a 29,99 euro se l'addebito avviene su conto corrente o carta di credito, il pacchetto offerto è davvero eccellente, ovvero:

minuti illimitati verso tutti;

minuti illimitati verso UE;

1000 minuti extra UE;

SMS illimitati verso tutti;

GIGA illimitati;

2 GIGA in roaming extra UE;

12 mesi di Now TV.

Infine, per quanto riguarda il costo di attivazione per i nuovi clienti siamo sui 31 euro è in offerta a 5 euro se si fa una ricarica telefonica pari ad almeno 575 euro, mentre per i già clienti il costo ammonta a 22,50 euro.

Cosa ne pensate di questa offerta di Vodafone? Poterebbe rientrare nei vostri piani? Fatecelo sapere nei commenti.

