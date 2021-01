Offerta TIM. Il popolare gestore di telefonia mobile TIM ha iniziato di recente ad aggiornare le sue migliori promozioni, fra le tante spicca Wonder Six che ad oggi in termini di attivazione ha riscosso un ottimo successo. Andiamo a scoprirne di più.

Wonder Six: ecco cosa offre la tariffa e quanto costa

Wonder Six al costo mensile di 9,99 euro mette a disposizione ottime caratteristiche. Una delle promozioni più vantaggiose di TIM che vi invitiamo vivamente di attivare.

La tariffa di cui vi stiamo parlando è proposta a diversi gestori, per maggiori info a riguardo basta dare uno sguardo al sito della TIM. Detto questo, il pacchetto proposto da Wonder Six è il seguente:

70GB di traffico dati;

minuti ed SMS illimitati su tutto il territorio nazionale

Conclusioni

La notizia positiva è che i GB dell’offerta diventano in automatico senza limiti qualora nella propria abitazione si abbia una linea fissa TIM e si decida di optare per la fatturazione univoca, attraverso la nota opzione che prende il nome di TIM Unica.

Quanti di voi attiverebbero questa promozione di TIM? Fatecelo sapere nei commenti.

