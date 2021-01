Offerte 4G TIM. Stando a quanto rivelato da TIM stesso recentemente in arrivo per metà gennaio ci sarebbe una grossa novità. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito.

Promozioni 4G TIM: novità in arrivo, l’obiettivo è quello di battere Iliad

TIM, per chi non lo sapesse, recentemente ha fatto sapere che avrebbe svelato una novità con lo scopo di battere Iliad che nel 2020 è cresciuto tantissimo. Le contromisure non hanno tardato ad arrivare.

Da metà gennaio, infatti, salvo imprevisti il gestore blu svelerà una novità per quanto riguarda l’ambito delle offerte 4G.

Entrando più nel dettaglio, ecco quella che dovrebbe essere la nuova offerta di TIM per sbaragliare la concorrenza:

chiamate illimitate;

Messaggi illimitati;

50 GB di traffico dati (di cui 6 GB per traffico roaming in UE)

Costo 9,99 euro mensili per chi proviene da altri gestri senza pagare attivazione.

Non rimane che affidarvi la parola.

Leggi anche: TIM Young Senza Limiti disponibile ancora per poco: la super promozione per gli Under 30