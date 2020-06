La casa produttrice LG ha tolto i veli al suo nuovo top di gamma LG Velvet. Ci troviamo davanti ad un dispositivo dotato di un design elegante e scheda tecnica di ottimo livello.

Il dispositivo di LG si potrà acquistare da questa settimana sul sito ufficiale dell'azienda o negozi fisici di elettronica al prezzo di 649,90 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: Aurora Grey, Aurora White e Aurora Green.

Per chi preordinerà il terminale o lo acquisterà entro fine giugno potrà ricevere in omaggio le ottime cuffie Wireless LG Tone Free, caratterizzate di tecnologia UV Nano, in grado di sanificare gli auricolari in poco tempo una volta rimessi all'interno della custodia. Le novità non finiscono qui, si riceverà anche una cover in silicone e dual screen, secondo display collegabile al telefono per il gaming o sfruttare il multitasking.

A seguire ecco la scheda tecnica completa del nuovo LG Velvet:

Schermo: OLED da 6,8" FHD+ 20,5:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 765 5G

memoria:

6GB di RAM

128GB interna UFS 2.1 espandibile fino a 2TB

connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS

dimensioni e peso:

167,2x74,1x7,9mm

180 grammi

fotocamera anteriore: 16MP f/1,9

fotocamere posteriori:

48MP f/1,8

8MP grandangolare 120° f/2,2

5MP profondità f/2,4

controllo time-lapse: durante la registrazione si può modificare la velocità in tempo reale

audio: registrazione ASMR per la registrazione di piccoli suoni, riduzione rumore ambientale

batteria: 4.300 con supporto a ricarica rapida e wireless

OS: Android 10

altro: IP68, MIL-STD 810G, supporto a penna Wacom Stylus

Cosa ne pensate?

