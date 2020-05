LG ha ufficialmente tolto i veli al suo nuovo LG Q61 che va a collocarsi nella fascia media del mercato mobile.

Davvero ottime le specifiche tecniche presenti a bordo del terminale, ovvero:

CPU: Octa-core @2,0 GHz

Display: 6,5" con risoluzione HD+

Memoria:

4 GB di RAM

64 GB interna espandibile tramite slot microSD

Fotocamera:

Quadrupla Posteriore: 48+8+5+2MP (princpale + grandangolare + profondità+macro)

Anteriore: 16 MP

Connettività: Bluetooth 5.0, WiFi Dual-Band, USB-C, NFC

Audio: Stereo DTS-X 3D Surround, jack da 3,5 mm

Certificazione: MIL-STD-810G

Batteria: 4.000 mAh

Sistema operativo: Android 10

Lo smartphone di LG, infine, si potrà acquistare inizialmente in esclusiva in Corea dal 29 maggio in un'unica colorazione, quella di color bianco, al costo consigliato di 369.000 KRW, non altro che 275 euro.

Cosa ne pensate?

Leggi anche: Aggiornamento LG G8X Thinq: ufficiale Android 10