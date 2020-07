Vodafone ha reso disponibile all’acquisto a rate il suo buon e caro LG K61. Ci troviamo davanti ad un terminale di fascia media niente male che ad oggi ha riscosso un buon successo.

Il dispositivo di casa LG può essere acquistato con l’operatore rosso a rate con due promozioni ben specifiche. Tutto rientra nella categorie di promozioni di Vodafone chiamata Italian Summer.

Ecco le opzioni per poter acquistare a rate lo smartphone con Vodafone:

30 rate mensili da soli 3.99€ con zero anticipo per i già cliente dell’operatore rosso.

30 rate mensili dal prezzo irrisorio di appena 1,99€ con 9,99€ di anticipo per i nuovi clienti Vodafone.

Infine, se acquistate il terminale entro la data del 31 agosto si avrà in omaggio l’assicurazione che va a coprire qualunque tipo di danno accidentale, il tutto resterà valido per un arco di tempo pari a 6 mesi. Il regalo si può riscattare sul sito LG For You.

Ricordiamo, infine, le principali specifiche tecniche di LG K61:

Processore Mediatek octa-core 2,3GHz

4GB RAM

Memoria interna 128GB espandibile fino a 2TB

4 fotocamere posteriori: 48MP, 8MP, 5MP, 2MP

Fotocamera frontale da 16MP

Display da 6.53″ 1080×2340 pixel

Android 9 Pie con LG UX 9

Sensore impronte digitali posteriore

Certificazione militare MIL-STD-810G

USB-C

Dual SIM

Ingresso jack cuffie o auricolari

Batteria da 4000mAh

Leggi anche: LG Velvet è realtà: tante le novità, mostro di potenza e design raffinato