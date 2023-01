Come tanti di voi ben sapranno la nuova console di casa Sony, non altro che la PS5, esteticamente è diversa dalle altre Play uscite ad oggi per questo in molti si pongono la seguente domanda: in che posizione mettere la PS5? Cerchiamo insieme di capirne di più su questo delicato argomento che sta a cuore a moltissimi videogiocatori. Pronti lettori?

PS5: in che posizione mettere la console?

Se fino ad oggi i videogiocatori erano completamente liberi di scegliere a proprio piacimento la posizione della propria Playstation, tuttavia, stando a tantissime attenzioni raccolte pare che la nuova creatura di Sony sia meglio tenerla in posizione orizzontale, visto che il fatto di mantenerla verticalmente potrebbe esporre la console al rischio di danni importanti, in diverse circostanze irreparabili.

Conclusioni

E voi in che posizione tenete la Play 5? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Ovviamente per qualsiasi problema non esitate a comunicarcelo.

