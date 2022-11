Come caricare immagini su PS5? E’ possibile farlo con la nuova console di casa Sony? La risposta è si e ora vi spiegheremo noi come fare. Se anche voi siete fortemente interessati a questo argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e leggere con la massima attenzione quello che fra qualche minuto scriveremo qui sotto. Pronti cari lettori di Telefononews a saperne di più?

PS5: come caricare immagini sulla console

Evidenziamo fin da subito che caricare immagini sulla nuova console di Sony è un gioco da ragazzi per tutti. I passaggi da seguire sono di una facilità estrema. Detto questo, per fare il tutto bisogna in primis scaricare e procedere all’installazione dell’app Playstation App per sistema operativo iOS o Android in base al dispositivo in vostro possesso; Ora bisogna fare l’accesso con le proprie credenziali Playstation Newtork, le medesime che si utilizzano su PS5; Proseguendo bisogna accendere la Play 5 e aprire il menu’ impostazioni; Qui selezionare la dicitura catture e abilitare l’opzione che prende il nome di Auto-Upload.

Come mettere uno sfondo personalizzato su PS5?

Purtroppo attualmente Sony con la sua nuova console non consente di cambiare il tema. Questo va ad adeguarsi ai videogiochi invece di dare l’opportunità di scaricarli dallo Store Play e cambiarli in base alle proprie preferenze.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi problema scriveteci qui sotto.

Consigliamo anche: Come liberare spazio sulla console PS5