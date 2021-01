Galaxy S21+ 5G è senz’altro il dispositivo più discusso del momento. Per questo semplice motivo, infatti, l’azienda coreana sta puntando come non mai su una scelta ampia di colorazioni. I nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 sono senz’altro i più colorati della famiglia Galaxy S. Detto questo, stando ad indiscrezioni emerse in rete ci sarebbe in dirittura d’arrivo un altro colore niente male, ovvero: Phantom Green. Andiamo a scoprirne di più.

Galaxy S21+ 5G: in arrivo la nuova colorazione verde

A dare conferma dell’arrivo della nuova colorazione in queste ore è stato direttamente il blog Samsung australiano. Come potete constatare voi stesso dalla foto la colorazione verde è menzionata solamente nel campo dedicato al Galaxy S21 Plus 5G e verrà venduta, almeno inizialmente, nello store del colosso coreano in due varianti, le seguenti:

8/256GB

8/128GB

Conclusioni

Attualmente non c’è alcun scatto ufficiale della nuova colorazione infatti a realizzare tale effetto è stato Letsgodigital grazie a dei rendering del terminale.

Infine, ora come ora non sappiamo se il nuovo colore green sarà un’esclusiva per l’Australia o verrà rilasciato anche altrove compresa l’Italia. Vi terremo aggiornati.

