Samsung Galaxy S21 a rate con Wind. Il gestore Wind-Tre, come tutti gli altri, ha deciso anch’esso di proporre i nuovi top di gamma dell’azienda coreana a rate. Ecco tutti i dettagli.

Wind-Tre a rate Samsung Galaxy S21: ecco cosa c’è da sapere

Per chi è realmente interessato ad acquistare uno dei nuovi top di gamma di casa Samsung a rate facendo affidamento all’operatore Wind-Tre, può fare affidamento alle seguenti indicazioni:

Samsung Galaxy S21 Plus da 18 euro al mese;

Samsung Galaxy S21 Ultra a partire da 23 euro al mese;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB sarà disponibile a partire da 14 euro mensili.

In alcuni casi non è neanche previsto l’anticipo. Per maggiori info il consiglio che vi diamo è quello di recarvi in un centro Wind-Tre della vostra città.

Conclusioni

Infine, da domani 18 gennaio 2021 ci sarà anche una variazione di prezzi di attivazioni delle rateizzazioni, che per quanto concerne il settore dei telefoni subisce una leggera modifica passando a 3 euro a 4,99 euro.

Quanti di voi acquisterebbero i nuovi Galaxy S21 con Wind-Tre?

Leggi anche: Rimborso Samsung Galaxy S21: Fino a 509 euro se si da il vecchio telefono