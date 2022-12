Una delle tante domande che ad oggi si sentono in circolazione è la seguente: Dove si trova Siri su iPhone? Se anche voi siete curiosi di sapere il tutto vi consigliamo vivamente di continuare a leggere questa nuova guida che siamo certi tornerà utile a tanti di voi. Pronti ad iniziare?

iPhone: dove si trova Siri?

Qualora per un motivo o l’altro non abbiate proceduto a configurare Siri quando avete settato per la primissima volta il dispositivo di casa Apple, andate alla voce impostazioni, successivamente Siri e ricerca, dunque eseguite una delle seguenti mansioni: Se volete abilitare Siri con la voce: attiva – abilita Ehi Siri -.

Come funziona e usare Siri su iPhone?

Qual’è il funzionamento e come si utilizza Siri su iPhone? Semplicissimo:

Se il vostro dispositivo è caratterizzato dal classico pulsante Home, non dovete far altro che premere il pulsante Home e fare la vostra richiesta;

Qualora invece il vostro iPhone – come quelli di ultima generazione – non ha nessun tasto Home, premete il pulsante posto di lato e fate la vostra richiesta;

Per quanto riguarda invece una richiesta più lunga del solito, tenete premuto il pulsante di lato o Home fino alla fine della richiesta.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a scriverci qui sotto.

