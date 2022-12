Come non rovinare la batteria dell’iPhone 14? Se volete degli ottimi consigli per far durare il più a lungo possibile la batteria del nuovo top di gamma Apple oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti a saperne di più?

iPhone 14: come non rovinare la batteria

Se da poco siete entrati nel mondo Apple o semplicemente avete acquistato il nuovo iPhone 14 dopo aver avuto il predecessore e non volete rovinare la batteria seguite alla lettera quanto ora riporteremo a seguire: il primo consiglio che vi diamo è quello di non caricare o scaricare completamente la batteria del melafonino; caricate il terminale appena arriva al 50%. Se arrivate troppo spesso con il tempo ad avere sempre la batteria del tutto scarica, essa potrebbe danneggiarsi velocemente e non funzionare più correttamente.

Quanto dura la batteria dell’iPhone 14?

La durata minima dovrebbe essere di circa 20 euro il che non è il massimo. Per questo semplice motivo serve tenere sempre la batteria efficiente perché se si rovina passerete più tempo a caricare il telefono che utilizzarlo.

Conclusioni

Il post termina qui. Voi quali altri metodi utilizzate per tenere sempre bella arzilla la batteria del vostro iPhone 14? Fatecelo sapere nei commenti.

