Come attivare il 5g su iPhone? Il tutto è molto semplice e nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Se anche voi da poco siete passati al dispositivo di casa Apple e non sapete attivare la nuova rete 5G non preoccupatevi. Alla fin dei conti ci troviamo davanti ad una procedura che può tranquillamente essere seguita anche da chi di tecnologia è poco esperto. Pronti ad iniziare lettori di Telefononews?

5G su iPhone: ecco come attivarlo

Per poter attivare il 5G su iPhone serve seguire dei facili e immediati step, ovvero: primo passo consiste andare alla voce impostazioni, cellulare e opzioni dati cellulare. Se tale schermata è presente, il vostro dispositivo ha quasi sicuramente il 5G attivato. Qualora invece la schermata non dovesse essere disponibile, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di contattare subito il vostro gestore di telefonia per controllare se il vostro piano tariffario supporta o meno la connessione 5G.

Perché non mi va il 5G?

La rete 5G nonostante sia abilitata tende a non funzionare? Nel caso in cui la connessione non si connette al 5G potrebbero esserci due precisi problemi: il telefono non supporta le reti più veloci o è configurato male – nella maggior parte dei casi è cosi -.

Conclusioni

Abbiamo visto come attivare il 5G su iPhone. Se avete qualche dubbio o domanda siamo qui a vostra completa disposizione. Contattateci lasciando un messaggio qui sotto