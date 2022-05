Da poco avete acquistato un iPhone e non sapete come disattivare il controllo vocale su iPhone? Nessun problema, ora vi spieghiamo noi come fare.

Per disattivare il controllo vocale sul dispositivo di Apple premete per tre volte il pulsante posto di lato – sui modelli di iPhone dotati di Face ID -. Premete tre volte il pulsante Home – sui modelli equipaggiati del pulsante Home -. Usate il centro di controllo. Andate successivamente in impostazioni, accessibilità, VoiceOver, dunque procedete all’attivazione o disattivazione dell’opzione.

