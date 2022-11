Cosa fare prima di vendere la PlayStation 4? E’ questo che ad oggi si domandano moltissime persone. Cerchiamo una volta per tutte di capirlo grazie a questa nuova guida che stiamo per proporvi che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi. Pronti lettori di Telefononews?

Playstation 4: cosa fare prima di vendere la console

Cosa fare quindi prima di procedere alla vendita della console targata Sony? E’ altamente consigliato mettere in atto il ripristino dei dati di fabbrica prima di vendere la PS4, considerato che il sistema con tutta probabilità ha dati personali come quelli di una carta di credito e via dicendo. E’ anche possibile procedere alla rimozione del sistema operativo della console, questo potrebbe servire se la Play 4 non funziona in maniera corretta.

Quanto ti danno se vendi la PS4?

Se si fa un giro sul web quanto può valere ad oggi la PS4? Di solito una PS4 Fat viene venduta al prezzo di 150 euro, il modello slim invece vale circa 190 euro mentre quello Pro da 1TB anche 220 euro.

Conclusioni

La guida termina qui. Se avete qualche domanda da fare non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

