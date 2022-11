Come capire se si è stati bannati su PS4? Avete anche voi problemi nel connettervi alla console di casa Sony è state seriamente pensando sia dovuto ad un ban? Nessun problema, ora scopriremo il tutto nelle prossime righe dandovi una mano a capire se siete stati o meno bannati. Pronti a scoprirne di più cari lettori di Telefononews?

PS4: come capire se si è stati bannati

Cosa bisogna fare per capire a tutti gli effetti se il proprio account o console sono stati sospesi da PSN? Se il tutto è stato sospeso, quando proverete a fare accesso a PSN visualizzerete da subito un codice di errore. Di solito, via email viene mandata la motivazione che spiega la sospensione e la durata.

Come farsi sbannare da PlayStation?

Il più delle volte, basta saldare il debito – se non grave – e contattare l’assistenza Sony cosi da domandare la riattivazione del proprio profilo PSN. Quindi, per cominciare, procedete all’acquisto di una PSN carda di importa più alto o pari al debito che serve saldare: dovrete dettare correttamente il codice, in futuro, a chi vi sta fornendo assistenza che gestire la vostra richiesta nel dettaglio. Logicamente se il ban è dovuto a cose più gravi il debito da saldare servirà a ben poco…

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Per qualsiasi problema contattateci.

Consigliamo anche la lettura di questo articolo: Come aggiornare PS4 senza internet?