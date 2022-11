Come togliere PIN SIM Samsung s22 Ultra? State anche voi cercando di capire come fare ma non ne state cavando piede? Nessun problema oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti dunque a scoprirne di più?

Samsung s22 Ultra: come eliminare il Pin SIM

Ovviamente rimuovere una volta per tutte il Pin SIM sul top di gamma di casa Samsung è un gioco da ragazzi. La procedura può essere eseguita facilmente anche dal meno esperto di tecnologica quindi non vi preoccupate. Fatta questa doverosa premessa, per eliminare il Pin SIM su S22 Ultra dovete virare la vostra attenzione in impostazioni, dati biometrici e sicurezza e eliminare li lo sblocco del device con pin.

Come togliere il codice di sblocco Samsung?

Non solo pin Sim ma volete sapere anche come eliminare il codice di sblocco Samsung? Anche in questo caso i passaggi da seguire sono facilissimi e intuitivi. Il primo step consiste nell’aprire le impostazioni – app con piccola icona a ingranaggio situata in alto sulla destra nella tenda delle scelte veloci -. Proseguendo tappate sulla voce schermata di blocco e optate per tipo di blocco schermo. Inserite correttamente il codice di sblocco o la sequenza. Infine non rimane altro che tappare su nessuno e il gioco è fatto.

Conclusioni

Siamo arrivati al termine della guida. Se avete qualche dubbio non esitate a scriverci.

