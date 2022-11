Come cambiare la suoneria su Samsung S22 / S22 Plus / S22 Ultra? Se da poco avete acquistato o vi è stato regalato il top di gamma dell’azienda coreana oggi siete capitati nel sito giusto. Qualora il vostro dubbio ricade sul come cambiare la suoneria sul dispositivo nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti dunque cari lettori di Telefononews a saperne di più?

Samsung S22 / S22 Plus / S22 Ultra: come cambiare la suoneria

Contrariamente a quanti pensano cambiare la suoneria sui dispositivi di punta Galaxy S22 targati Samsung è un gioco da ragazzi. Il procedimento può in tutta tranquillità essere eseguito anche da chi di tecnologia è poco pratico. Detto questo, ecco gli step da seguire alla lettera:

Direttamente dalla schermata iniziale del vostro Samsung Galaxy S22, scorrete verso su o verso giù dal centro dello schermo per fare accesso alla schermata dell’applicazione; A questo punto andate sulla voce impostazioni profilo, suoni e vibrazioni; Per poter settare la suoneria di proprio interesse toccate sulla dicitura suoneria; Selezionate una suoneria, dunque toccate Icona indietro per far ritorno alla schermata precedente. Accertatevi che il punto blu sia presente sulla suoneria da voi selezionata.

Conclusioni

Come constatato da voi stesso impostare una suoneria su Samsung Galaxy S22 è facile e immediato. Se non vi è chiaro qualche passaggio non esitate a contattarci lasciando un messaggio qui sotto.

Consigliamo anche la seguente guida: Come disattivare il 5G sul Samsung Galaxy S22