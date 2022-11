Nella guida di oggi, che siamo sicuri tornerà utile a molti di voi, vedremo step per step come togliere il metodo di pagamento su PS4. Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo di leggere con la massima attenzione quanto fra qualche minuto riporteremo qui sotto. Pronti dunque a scoprirne di più?

Ps4: come eliminare il metodo di pagamento

Contrariamente a quanti pensano rimuovere una volta per tutte il metodo di pagamento su PS4 è un gioco da ragazzi. Ci troviamo alla fin dei conti di fronte ad una procedura facilissima e immediata che può essere eseguita anche da coloro che nel mondo tecnologico – in questo caso dei videogiochi – hanno poca esperienza. Fatta questa doverosa premessa ecco quindi come si elimina il metodo di pagamento sulla Playstation 4:

Il primo passo consiste nel fare accesso alle impostazioni, poi utenti e account; A questo punto selezionate account, pagamento e abbonamenti-metodi di pagamento; Scegliete uno dei vostri metodi di pagamento, premete il pulsante Options e selezionate la dicitura rimuovi. Tutto molto semplice vero?

Conclusioni

In questa mini guida abbiamo visto passo per passo quali sono i passaggi che bisogna seguire per eliminare un metodo di pagamento impostato sulla console PS4 di casa Sony. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a contattarci lasciando un semplice messaggio qui sotto.

