Come togliere il coperchio della PS5? E’ questo che ad oggi si stanno domandando moltissime persone che da poco hanno acquistato la nuova console di casa Sony. Se anche voi volete saperne di più a riguardo vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questo post. Pronti ad iniziare?

PS5: come rimuovere il coperchio

Iniziamo subito con il dire che eliminare il coperchio della nuova console Playstation è un gioco da ragazzi per tutti. La procedura è talmente semplice e immediata che anche i meno esperti di tecnologia non avranno il minimo problema. Detto questo, posizionate la console in maniera che il logo PS sia rivolto verso già e il pulsante di alimentazione sia rivolto verso di voi. A questo punto afferrate l’angolo posto in alto a sinistra della copertura e eliminatela tirando in maniera leggera in alto a destra. Sollevate la copertura e il gioco è fatto.

Come si pulisce la play 5?

Una volta smontato il coperchio della Play 5 come si pulisce in maniera efficace? Il consiglio è quello di fare affidamento al panno in microfibra con l’alcol isopropilico. Per pulire in maniera perfetta ancor di più la play è possibile anche rimuovere le alette poste lungo i bordi della console; queste sono messe a incastro e non c’è alcuna presenza di viti o altro.

Per qualunque domanda siamo qui a vostra disposizione.

