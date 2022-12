Come si fa l’aggiornamento iOS 16? Non sapete come aggiornare il vostro iPhone perchè da poco siete entrati in questo nuovo mondo? Nessun problema.. oggi siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare. Pronti quindi a saperne di più?

iOS 16: come si fa l’aggiornamento

Fare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo rilasciato da casa Apple è un gioco da ragazzi. Non appena l’update verrà reso disponibile per essere installato sul vostro iPhone, vi arriverà tempestivamente la consueta notifica: potrete solo in quel momento effettuare il download e la conseguente installazione dell’aggiornamento andando su impostazioni, di seguito generali e infine tappando la voce aggiornamento software. Una volta disponibile l’aggiornamento, potrete installarlo tappando sulla dicitura scarica e installa. Facile vero?

Quali iPhone supportano iOS 16?

Attualmente quali iPhone supportano alla perfezione il nuovo sistema operativo iOS 16? Per ora sono i seguenti dispositivi:

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone SE (2ª generazione e successive).

Conclusioni

Il post termina qui. Se ancora non vi è chiaro come si installa iOS 16 non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

