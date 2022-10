Come cambiare sfondo iPhone su iOS 16? Il tutto è estremamente facile e ora vedremo insieme come fare. Da poco come ben saprete è uscito il nuovo sistema operativo di casa Apple per questo oggi stiamo proponendo questa nuova guida su come installare sfondo iPhone su iOS 16. Pronti a scoprire come fare?

iOS 16: come cambiare sfondo al proprio iPhone

Se eventualmente da poco siete entrati nel mondo iPhone e ne avete uno di ultima generazione con iOS 16 e non sapete come si cambia lo sfondo ora vi spiegheremo noi come fare. Contrariamente a quanti pensano cambiare lo sfondo al proprio iPhone è facilissimo. Anche se siete poco esperti di tecnologica potete farlo in un batter d’occhio. Il primo step da seguire consiste nell’andare in impostazioni, successivamente sfondo, dunque toccare la voce che prende il seguente nome: aggiungi nuovo sfondo e il gioco è fatto.

Come modificare schermata Home iPhone iOS 16?

Dopo aver cambiato lo sfondo sul vostro iPhone con iOS 16 volete anche personalizzare la schermata Home? Facile anche questo. Toccate in primis personalizza la schermata Home. Toccate un colore per personalizzare il colore dello sfondo. Toccate per usare una foto personalizzare o eventualmente selezionate la dicitura sfocatura per sfocare lo sfondo in maniera da dare decisamente più risalto alle applicazioni.

La guida termina qui. Se non vi è chiaro qualche passaggio o avete domane da fare non esitate a lasciare un commento qui sotto.

