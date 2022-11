Come si fa ad attivare Now TV? E’ difficile procedere all’attivazione di questo servizio sempre più ricercato da ragazzi e adulti? La risposta è no… attivare il tutto è un gioco da ragazzi per chiunque. Scopriamo dunque come fare step per step. Pronti cari lettori?

Now TV: come attivare il servizio

Attivare il servizio Now TV è facilissimo. Basta registrarsi sul sito ufficiale now tv cosi da procedere alla creazione e attivazione del proprio profilo personale, inserendo correttamente i propri dati personali, accettando ovviamente le condizioni generali presenti, prendendo visione dell’informativa che riguarda la privacy e inserendo un valido metodo di pagamento – si può optare fra Paypal o classica carta di credito -.

Quanto tempo ci vuole per attivare Now TV?

A quanto ammontano i tempi di attivazione del servizio Now TV? Ci vogliono, salvo imprevisti, più o meno 48 ore dalla richiesta di attivazione dell’offerta, Now TV stesso si prenderà la briga di mandare la conferma di avvenuta attivazione cosi da iniziare a guardare ogni contenuto streaming disponibile sulla piattaforma.

Conclusioni

Abbiamo visto come si attiva il servizio Now TV e quanto ci vuole più o meno per godersi i contenuti. Logicamente se qualche passaggio non vi torna o avete domande da fare non esitate a contattarci qui sotto.

Consigliamo anche la lettura di quest’altra guida sempre a tema Now TV: Come effettuare la disdetta NOW TV in automatico