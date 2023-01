Come si attiva il 5G su Samsung? La procedura da seguire è complicata? La risposta è no. Nelle prossime righe per semplificarvi il tutto vi spiegheremo noi step per step come si fa. Pronti quindi a saperne di più?

5G: come attivare la connettività su Samsung

Attivare la connettività 5G su dispositivi Samsung è un gioco da ragazzi. In praticamente tutti i terminali del colosso sud coreano bisogna seguire la medesima procedura. Per tenere attivo il 5G sui terminali di Samsung bisogna seguire alla lettera il seguente percorso: Connessioni -> Reti mobile -> Modalità di rete. Da qui bisogna optare per 5G/4G/3G/2G (connessione automatica) tra le varie opzioni presenti. Facile vero?

Perché non mi prende il 5G?

Avete attivato correttamente il segnale 5G sul vostro dispositivo Samsung ma non prende? Perché succede questo? Qualora l’icona 5G non viene ancora mostrata nella consueta barra di stato dello smartphone, è possibile che la modalità di risparmio energetico 5G sia stata inconsapevolmente attivata. In questa circostanza, il vostro smartphone passerà in maniera del tutto automatica fra le varie reti 5g e 4G per poter risparmiare la carica della batteria. Altro problema di mancato funzionamento, inoltre, potrebbe essere dovuto dal posto nel quale vi trovate. Magari nella zona non c’è alcun segnale che consenta la navigazione in 5G.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualunque problema non esitate a comunicarcelo qui sotto.

