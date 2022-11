Come riavviare Samsung S22 Ultra? E’ questo che spesso e volentieri si chiedono moltissime persone che hanno acquistato il top di gamma di casa Samsung. Se anche voi volete una volta per tutte scoprire come fare vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra qualche minuto riporteremo nelle prossime righe. Pronti cari lettori di Telefononews?

Samsung S22 Ultra: come riavviare il dispositivo

Contrariamente a quanti pensano riavviare il top di gamma dell’azienda sud coreana è semplicissimo e immediato. Ci troviamo davanti ad una procedura che può in tutta tranquillità essere eseguita anche dal meno esperto in campo tecnologico. Detto questo, per riavviare il terminale di casa Samsung bisogna: in primis premere e tenere premuti i tasti di accensione-standby e diminuzione dell’audio per un tempo di circa 10 secondi. Dovreste avvertire un piccolo rumore e il vostro dispositivo procederà al riavvio, senza l’obbligo di selezionare nessun tasto del software.

Come si spegne il telefono Samsung S22 Ultra?

In caso si abbia voglia di spegnere completamente il Samsung Galaxy S22 Ultra come si deve fare? Anche in questo caso i passaggi da seguire sono di una facilità unica. L’apposito menu’ di accensione dovrebbe comparire se tenete premuto il pulsante posto di lato e il tasto di diminuzione dell’audio sul vostro terminale S22 per 3 massimo 4 secondi. Il device può a questo punto essere spento o riavviato in base alle proprie necessità premendo i tasti grigi spegni o riavvia di color verde.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Se non vi è chiaro qualche passaggio della guida contattateci.

