Una delle tante domande che ad oggi si sentono in circolazione è la seguente: come ottimizzare batteria S22 Ultra? Cerchiano di capirne di più in questa nuova guida che siamo sicuri tornerà utile a tanti di voi. Pronti?

S22 Ultra: come ottimizzare la batteria

Procedere all’attivazione dell’ottimizzazione della batteria per ogni applicazione presente sul proprio dispositivo è la scelta migliore che si possa fare se si vuole allungare il più possibile la vita della batteria. Ciò che dovete fare è semplicissimo… in primis basta aprire l’app impostazioni del telefono. Mostra tutte le applicazioni. Scegliete l’app, dunque successivamente toccate la dicitura batteria. Nel campo gestisci utilizzo batteria, toccate ottimizzata e il gioco è fatto. Semplice vero?

Quanto dura la batteria S22 Ultra?

Altra domanda importante alla quale è doveroso dare risposta è la seguente: quanto dura la batteria S22 Ultra? Circa 8 ore in modalità DDay Heavy, circa 12 ore in modalità Medium.

Conclusioni

Abbiamo visto come ottimizzate la batteria del Samsung Galaxy S22 Ultra per ogni app e a quanto ammonta più o meno la durata. Ovviamente se qualcosa non vi è chiaro o avete domande da fare non esitate a scriverci qui sotto cosi da essere risposti il prima possibile.