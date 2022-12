Nel nuovo tutorial di oggi vi spieghiamo passo per passo come mettere percentuale batteria iOS 16. Se siete interessati a scoprire come fare vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione tutto ciò che fra poco riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Telefononews?

iOS 16: come mettere percentuale batteria

Se da poco avete aggiornato il vostro iPhone al nuovo sistema operativo iOS 16 o più semplicemente da poco siete entrati nel mondo Apple e non sapete come impostare la percentuale batteria cosi da tenerla sempre in bella vista, seguite i seguenti passaggi che ora scriveremo. Con iOS 16 potete tranquillamente abilitare l’indicatore della percentuale della batteria nella barra di stato. Gli step da mettere in atto sono:

Impostazioni;

Batteria;

Attiva la percentuale batteria.

Tutto molto semplice e immediato.

Quanti anni dura la batteria di un iPhone?

A quanto ammonta la durata di una batteria di un iPhone targato Apple? Una batteria originale è realizzata per poter conservare fino al 80% della capacità dopo circa 500 cicli di carica completi, agendo in condizioni normali.

Conclusioni

La guida termina qui. Se avete domande o qualcosa non vi torna non esitate a scriverci qui sotto cosi da potervi rispondere appena possibile.

