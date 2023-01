Se da poco vi è stata regalata la nuova console di casa Sony e non sapete per l’appunto come mettere la PS5 in modalità di riposo oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti quindi lettori di Telefononews? Prendetevi 10 minuti di tempo libero cosi da non perdervi alcun passaggio.

PS5: come mettere la console in modalità di riposo

Evidenziamo fin da subito che mettere la PS5 di casa Sony in modalità di riposo è facile e immediato. Gli step possono essere eseguiti in tutta tranquillità anche da chi nel settore tecnologico è poco esperto. Detto questo vediamo insieme come fare:

Il primo passo consiste nel premere il pulsante PS posto nel centro di controllo e successivamente selezionare la dicitura spegnimento – entra in modalità di riposo. Tra le altre cose, potete avere accesso alla modalità di riposo anche premendo una volta il pulsante di accensione della Play.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso mettere la PS5 in modalità di riposo è molto facile. Se avete qualche dubbio o domanda scriveteci qui sotto cosi da potervi aiutare il prima possibile.

