Come liberare lo spazio sulla Playstation 4? Per avere uno spazio maggiore serve rimuovere giochi e app. Come fare? Andiamo a scoprirlo insieme.

Prima di tutto per liberare spazio sulla console di Sony serve virare la propria attenzione su impostazioni, gestione archiviazione di sistema e applicazioni. Da qui per rimuovere ciò che si desidera, premere il tasto opzioni sul controller e selezionare la voce elimina. Optate per le app o giochi che avete per davvero intenzione di rimuovere e selezionate il tasto elimina.

Se avete dubbi scriveteci.

