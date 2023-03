Come fare video con musica Spotify? E’ questo che tantissime persone fra adulti e ragazzi ad oggi non riescono a capire. Se anche voi siete fortemente interessati a tutto questo vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione tutto quanto quello che fra poco riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori?

Spotify: come fare filmati con musica

Fare video con musica Spotify è un gioco da ragazzi per tutti anche per coloro che nel mondo della tecnologia hanno pochissima esperienza. Detto questo vediamo step per step come fare: innanzitutto il primo passaggio da eseguire consiste nell’aprire l’applicazione mobile Spotify for artists e successivamente fare un tap sull’icona che prende il nome di library situata in basso alla schermata. A questo punto optare per la musica rilasciata attraverso TuneCore. Infine fare un tap su crea canvas e di seguito optare per il filmato dal vostro rullino. Tutto molto semplice e immediato.

Prima di salutarci, inoltre, è bene evidenziare che qualora doveste riscontrare problemi siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi. Scriveteci qui sotto.

