Come disattivare Spotify Premium dal cellulare? E’ questo che si chiedono ad oggi molte persone. Se anche voi volete scoprire come fare vi consigliamo di seguire la guida con la massima attenzione. Pronti quindi a scoprirne di più?

Spotify Premium: come disattivare il servizio da smartphone

Disattivare il servizio Spotify Premium da telefono è semplicissimo e immediato. Potete in tutta tranquillità disabilitare il tutto da smartphone aprendo il browser che usate di solito per navigare sul web, facendo successivamente accesso alla pagina dell’account Spotify, usando le proprie credenziali per avere accesso all’area privata e infine seguire le istruzioni va display cosi da concludere la disattivazione.

Come disdire Spotify dal telefono iPhone?

Qualora abbiate un iPhone che viene considerato un po’ più completo di un terminale Android come bisogna agire per disdire Spotify? Nessun panico anche in questo caso gli step da seguire sono facilissimi. Aprite le impostazioni. Toccate il vostro nome in alto in mezzo. Selezionate la scheda abbonamenti fate un clic su Spotify. Toccate annulla abbonamento per disabilitare l’abbonamento sottoscritto.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualunque problema siamo a vostra completa disposizione.

Consigliamo anche di leggere il seguente articolo sempre a tema Spotify: Come attivare la riproduzione casuale su Spotify?