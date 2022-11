Come eliminare un gioco di Steam? E’ difficile la procedura da seguire? La risposta è no e ora vi spiegheremo noi step per step come fare. Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto ora riporteremo qui sotto. Pronti a scoprirne di più?

Steam: come eliminare un videogioco

Rimuovere a tutti gli effetti un qualsiasi gioco da Steam è facilissimo. Il primo step consiste nell’aprire la libreria di Steam stesso. Proseguendo bisogna trovare il titolo che si vuole rimuovere. Arrivati a questo punto serve fare un tap destro sul titolo. Optate per la voce gestisci e infine cliccate su disinstalla. Facile vero?

Come scollegare tutti gli account da Steam?

Se avete rimosso tutti i videogiochi da Steam perché il vostro scopo è quello di scollegare tutti gli account ed eliminare il tutto vediamo insieme come scollegare per l’appunto tutti gli account da Steam cosi da vivere sogni tranquilli.

Avviate il videogioco usando il vostro client Steam e premete ESC. Fate un tap su opzioni e di seguito su social. Scegliete la voce collega o scollega account steam e il gioco è fatto.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi problema contattateci senza alcun problema lasciando un messaggio qui sotto.

