Nel tutorial di oggi vediamo come eliminare blocco schermo iPhone iOS 16. Se siete interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questo post. Pronti quindi ad iniziare?

iPhone iOS 16: come rimuovere blocco schermo

Per chi eventualmente ad oggi non era a conoscenza è possibile senza alcun problema rimuovere una schermata di blocco che non serve più per motivi che solo voi sapete. Per riuscirci bisogna seguire alla lettera i seguenti step:

Tenete premuta la schermata di blocco fino a quando non viene mostrato il tasto personalizza, nella parte bassa; A questo punto scorrete fino ad arrivare a trovare la schermata che avete intenzione di rimuovere, scorrete verso su sul display, dunque infine clic su tocca e il gioco è fatto.

Come passare da iOS 16 a iOS 15?

Trovare troppo complicato il nuovo sistema operativo iOS 16 e volete tornare alla versione iOS 15? Come fare? Cerchiamo di capirlo insieme. L’unica maniera ad oggi possibile per fare il tutto è quello di ripristinare del tutto il dispositivo agendo in Recovery Mode o eventualmente in DFU se la prima opzione non dovesse andare a buon fine. Una procedura non semplice dunque adatta più che altro ai più esperti. Il consiglio è dunque quello di pensarci due volte prima di fare un aggiornamento di sistema.

Conclusioni

Abbiamo visto come eliminare blocco schermo iPhone iOS 16 e non solo. Se qualcosa non vi è chiaro contattateci qui sotto.

