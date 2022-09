Come disattivare playstation plus? Scopriamo insieme come fare in pochi e facili step.

Come la maggior parte di voi ben saprà il servizio PlayStation Plus non è altro che un abbonamento senza interruzioni con un prezzo di abbonamento periodico. Per poter gestire il vostro abbonamento, andate in impostazioni, successivamente gestione account, informazioni sull’account, abbonamenti e se il servizio non vi interessa più e lo volete annullare selezionate annulla abbonamento.

