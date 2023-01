Come cancellare un video da YouTube con il telefono? E’ semplice la procedura? La risposta è si e ora nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti cari lettori di Telefononews a saperne di più?

YouTube: come eliminare un filmato da smartphone

Rimuovere a tutti gli effetti un video da YouTube con il proprio dispositivo è facile e immediato. Il procedimento può tranquillamente essere eseguito anche da chi di tecnologia è poco pratico. Detto questo, gli step da seguire sono i seguenti:

Il primo passo consiste nel fare accesso a YouTube con il proprio telefono;

Successivamente vicino al filmato che volete rimuovere, optate per la voce altro. Elimina;

Infine non vi rimane altro che toccare su Elimina per dare conferma e il gioco è fatto.

Come nascondere le playlist su YouTube?

Eliminati i video da YouTube che non vi interessano più ora volete anche capire come si nascondono le playlist? Anche in questo caso la procedura da seguire è facilissima. Vediamo come fare:

Il primissimo passo consiste nel fare accesso a YouTube Studio. Sotto il titolo della Playlist, fate un tap sul menu’ a discesa chiamato Privacy della playlist;

Proseguendo selezionate la nuova impostazione della privacy in base alle vostre preferenze. Fate un tap su salva per terminare.

Conclusioni

La guida termina qui. Se avete qualche domanda o dubbio contattateci qui sotto.

Consigliamo anche: Come vedere i video di YouTube senza pubblicità?