Come vedere i video di YouTube senza pubblicità? E’ questo che ad oggi si chiedono moltissime persone. Se anche voi siete fortemente interessati a questo argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione ogni passaggio che fra qualche minuto riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Telefononews a sapere di più?

YouTube: come vedere i filmati senza pubblicità

I passi da seguire per vedere su YouTube ogni video senza pubblicità sono semplicissimi e possono essere tranquillamente seguiti anche da chi nel campo tecnologico è poco portato. Detto questo, per fare il tutto esiste un apposito sito ad oggi fortemente in crescita. Stiamo parlando di ViewPure. Proseguendo, tuttavia, gli step da seguire sono:

Selezionare accuratamente su YouTube il filmato che vorreste vedere senza la presenza di alcuna pubblicità; A questo punto copiate l’indirizzo URL della pagina in cui si trova il filmato; Raggiungete il sito ViewPure e infine incollate l’URL del vostro filmato premendo il pulsante chiamato Purify. Tutto fatto.

Conclusioni

Come visto vedere video su YouTube senza pubblicità è facilissimo e immediato. Per qualsiasi problema siamo qui a disposizione per aiutarvi.

