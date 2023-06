Come cancellare Netflix da Smart TV Samsung? E’ difficile la procedura oppure è adatta anche ai meno esperti di tecnologia? La risposta è che gli step da seguire sono di una semplicità unica. Pronti dunque a scoprirne di più?

Smart TV Samsung: come cancellare Netflix

Il primo step consiste nel premere il tasto smart Hub sul telecomando della TV – quello colorato – e successivamente virare l’attenzione alla sezione in primo piano – applicazioni. A questo punto andate su App pers… e fate un tap sull’app che volete eliminare – tenete premuto il tasto centrale Ok sul telecomando – fino a quando non compare un piccolo menu’ a tendina e selezionate elimina. Facile vero?

Perché non mi fa disinstallare Netflix da TV?

La risposta è molto semplice. Il più delle volte tutto ciò accade perché l’app è stata preinstallata dal produttore. In questo caso non potete farci nulla ma solo fare il logout e basta e non usufruire in questo modo dei servizi offerti da Netflix.

