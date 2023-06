Come aumentare la risoluzione su netflix? Cerchiamo di analizzare insieme un argomento fra i più ricercati in assoluto. Pronti a saperne di più lettori di Telefononews?

Risoluzione su Netflix: come aumentarla

Per chi non ne fosse a conoscenza su Netflix è possibile personalizzare a proprio piacimento la qualità dei filmati dei film e serie TV scaricati. Per farlo prima di tutto dovete aprire l’applicazione Netflix e successivamente selezionare Altro, l’icona con tre piccoli punti o icona profilo. A questo punto selezionare impostazioni app. In download, optare per la qualità video per download o qualità video. Infine selezionare alta o superiore o standard.

Come impostare il 4K su Netflix?

Per poter beneficiare a tutti gli effetti della migliore qualità su Netflix basterà semplicemente collegare il Fire TV ad una qualsiasi porta HDMI della TV UHD, connetterlo via Internet e avviare l’app di Netflix, già inclusa dentro il Fire TV.

Perché la qualità di Netflix non funziona?

Il più delle volte anche quando si imposta la qualità di un film purtroppo essa non funziona. Perché accade questo? Come primo consiglio vi informiamo che è importante controllare se la connessione è più lenta rispetto alla velocità consigliata e contattate in un secondo momento il vostro gestore Internet se avete bisogno realmente di assistenza. Connessioni come Hotspot mobile, rete dal cellulare oppure satellitare potrebbero essere lente per utilizzare al meglio Netflix.

Abbiamo terminato. Se avete domande siamo qui per aiutarvi.

