Che documenti servono per aprire un conto hype? Se anche voi siete fortemente decisi ad aprire un conto Hype e volete saperne di più su quale documentazione serve oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. A seguire vi spiegheremo tutto passo per passo. Pronti?

Conto Hype: ecco che documenti servono per aprirlo

Contrariamente a quanti pensano entrare a tutti gli effetti a far parte del mondo Hype è facile e rapido. Tutto può essere messo in atto anche da chi di tecnologia è poco esperto. Per effettuare la registrazione bastano appena 3 minuti, un documento valido italiano e tre foto. Non dovrete inviare nessun documento cartaceo e in particolar modo non dovrete fare file su file a nessuno sportello.

Quanto costa ricaricare la carta HYPE dal tabaccaio?

Uno dei migliori modi per ricaricare la carta Hype è affidarsi al tabaccaio. Con un altra carta potrete inserire i dati di pagamento di un’altra – CVV, scadenza e numero -, selezionare l’importo di proprio interesse e ricevere velocemente soldi sul proprio conto Hype. I prezzi di ricarica facendo affidamento a tale modalità sono appena di 90 centesimi con piano Hype, e gratis per chi ha un piano Premium o Next.

Conclusioni

Speriamo vivamente con questa guida di esservi stati di aiuto. Se non vi è chiaro qualche concetto non esitate a comunicarcelo.

Consigliamo anche: Come parlare con un operatore hype?